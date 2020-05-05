Во Владивостоке, в преддверии Дня Победы, участники ансамбля Тихоокеанского флота выступили для ветерана, который в условиях пандемии находится на самоизоляции. Артисты пришли прямо под окна пенсионера, чтобы спеть военные песни.

Во Владивостоке, в преддверии Дня Победы, участники ансамбля Тихоокеанского флота выступили для ветерана, который в условиях пандемии находится на самоизоляции. Артисты пришли прямо под окна пенсионера, чтобы спеть военные песни.Василий Сергеевич Левада в годы войны служил мичманом на тральщике. Осуществлял проводку кораблей. После окончания оставался на флоте до 1969 года. Сейчас ветерану — 97."Большое спасибо, что не забываете ветеранов, до слез я, конечно, растроган. Песни помним, не забываем, их будут всегда петь", — говорит ветеран Великой Отечественной войны Василий Левада.Малая группа Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота дает концерт в спальном районе Владивостока. Все меры безопасности и для артистов, и для зрителей соблюдены.- Мне все понравилось, я очень рада, что попала на этот концерт.- Он пригасил, сказал, что будет концерт, я пришел. Прекрасно, огромное спасибо.Концерт рассчитан на час, в репертуаре военно-морских музыкантов — популярная "Партизанская Дальневосточная", "Потому что мы помним", "Смуглянка" и, конечно же, "Катюша"."Мы работаем с позитивом, с душой и отдачей. Честь для каждого музыканта и артиста, мы видим глаза ветеран, который стоит на балконе и машет нам рукой", — признается начальник и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ТОФ Вениамин Царегородцев.Начавшись сегодня, акция будет длиться до самого Дня Победы. И уже сейчас многие горожане ощущают надвигающийся праздник – самый главный для страны, победившей фашизм.