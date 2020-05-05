Новым тренером челябинского Трактора назначен 44-летний Анвар Гатиятулин. Он заменил Владимира Юрзинова-младшего, покинувшего уральцев в конце сезона.

Новым тренером челябинского "Трактора" назначен 44-летний Анвар Гатиятулин. Он заменил Владимира Юрзинова-младшего, покинувшего уральцев в конце сезона.Бывший хоккеист "Трактора" Гатиятулин имеет опыт работы с челябинским клубом. Он возглавлял "Трактор" с 2015 по 219 года. Под его руководством хоккейный клуб из Челябинска дошел до финала Восточной конференции в сезоне 2017/18. В последнее время Анвар Рафаилович входил в тренерский штаб СКА и сборной России.В сезоне 2019/20 "Трактор" занял 11 место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. Уральцы начинали сезон с главным тренером Петерисом Скудрой, которой в ноябре заменил Владимир Юрзинов.