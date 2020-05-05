Обновленная клавиатура Magic Keyboard, впервые появившаяся в 16-дюймовых MacBook Pro (наш обзор по ссылке) в минувшем году, затем добралась до компактных, но не слишком производительных MacBook Air, а теперь есть и в компромиссном устройстве — MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina.

Обновленная клавиатура Magic Keyboard, впервые появившаяся в 16-дюймовых MacBook Pro (наш обзор по ссылке) в минувшем году, затем добралась до компактных, но не слишком производительных MacBook Air, а теперь есть и в компромиссном устройстве - MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina. С этого момента новых ноутбуков с вызывавшей множество жалоб клавиатурой с механизмом "бабочка" Apple больше не выпускает, у всех устройств обновленные клавиатуры с ножничным механизмом, ходом 1 мм, физической кнопкой Escape и кнопкой включения со сканером отпечатков пальцев.Более продвинутые версии новых 13-дюймовых MacBook Pro оснащаются процессорами Intel 10-го поколения, однако это не касается базовых моделей за 1299 и 1499 долларов - у них чип Core i5 8-го поколения с четырьмя ядрами и частотой 1,4 ГГц (Turbo Boost до 3,9 Ггц). Оперативки в "базе" по-прежнему 8 ГБ, зато стартовый размер накопителя вырос вдвое - со 128 до 256 ГБ.Настоящая "Pro"-модель с 4-ядерным Core i5 10-го поколения с частотой 2 - 3,8 ГГц, 16 ГБ быстрой оперативки LPDDR4X и накопителем на 512 ГБ обойдется в США уже в 1799 долларов без налогов. Доплатив еще 200 долларов, можно получить версию с терабайтным накопителем, а за 400 - нарастить оперативку до 32 ГБ (впервые в 13-дюймовых "макбуках"). Кстати, только у моделей с чипом 10-го поколения есть 4 порта Thunderbolt 3, в то время как младшие версии довольствуются двумя такими портами.Некоторые рассчитывали, что, по аналогии с 16-дюймовым MacBook Pro, у новых версий компактных ноутбуков Apple слегка подрастет диагональ экрана. Однако этого не случилось, экраны по-прежнему 13-дюймовые, с максимальной яркостью в 500 нит. Графические чипы Intel Iris в продвинутых моделях поддерживают вывод изображения в разрешении 6K на монитор Apple Pro Display XDR.Как сообщили Вестям.Ru в российском представительстве Apple, новый MacBook Pro 13 "скоро" будет доступен по цене от 119 990 рублей на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store - за версию с двумя Thunderbolt-портами, Core i5 8-го поколения, 8 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ. То же самое, но с 512-гигабайтным накопителем, будет продаваться за 139 990 рублей, а за конфигурацию с чипом 10-го поколения и четырьмя Thunderbolt 3 придется заплатить как мнимым 173 990 рублей.