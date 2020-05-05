Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.

Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.После нескольких месяцев переговоров южноамериканская страна выступила в апреле с предложением реструктурировать $65 миллиардов своего внешнего долга. Срок действия этого предложения истекает 8 мая, а льготный период для выплаты процентов по трехдолларовым облигациям заканчивается 22 мая.Лидеры Аргентины стремятся убедить своих кредиторов, которые уже отклонили первоначальное предложение, а банкиры и инвесторы все больше обеспокоены тем, что сделка не будет достигнута, по крайней мере в срок."Обе стороны находятся намного дальше друг от друга, чем мы себе представляли на данном этапе, что приводит к тому, что облигации не соответствуют нашим прежним ожиданиям", — указал банк Morgan Stanley в записке в конце апреля, добавив, что соглашение все еще, возможно, будет заключено в конце года."Мы все еще верим, что сделку удастся заключить, но сроки сейчас гораздо более неопределенные", — говорилось в сообщении банка.Инвестиционный банк сообщил, что рассчитал чистую приведенную стоимость текущего предложения (NPV) — ключевой показатель для кредиторов — примерно в 33 цента за доллар, и, по его словам, его необходимо повысить до 40-45 центов с вероятными более высокими купонными выплатами.Между тем, аргентинские чиновники указали, что предложение было выдвинуто — это сделка типа "бери или уходи". Это предполагает, что выплаты будут приостановлены на три года, сроки погашения отложены до следующего десятилетия, а купонные выплаты сократятся на 62%.Аргентина также должна большую сумму Международному валютному фонду (МВФ), который поддержал переговоры о задолженности страны и пытается отсрочить выплату Парижскому клубу $2,1 миллиарда позднее 5 мая.Аргентина пострадала от крупного дефолта в конце 2001 года, что привело к более чем десятилетнему судебному разбирательству с кредиторами, а также к частичному дефолту в 2014 году. По некоторым подсчетам, ранее в стране отмечался дефолт уже восемь раз, однако правительство оспаривало эти цифры.Дефолт повредит, поскольку Аргентина борется с рецессией, ростом инфляции и серьезным ударом от вспышки коронавируса, что, вероятно, приведет к значительному экономическому спаду в этом году.Параллельная, хотя и меньшая, долговая драма разворачивается в крупнейшей провинции Аргентины, Буэнос-Айресе, которая планирует реструктурировать внешний долг в размере более $7 миллиардов. Предложение властей Буэнос-Айреса держателям облигаций также не было принято кредиторами.