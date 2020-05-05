Атлетик из Бильбао и Реал Сосьедад из Сан-Себастьяна проведут финал Кубка Испании в присутствии зрителей. Баскские клубы добились устного согласия президента Королевской федерации футбола Испании.

"Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна проведут финал Кубка Испании в присутствии зрителей. Баскские клубы добились устного согласия президента Королевской федерации футбола Испании.Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Атлетик" выпустил заявление, в котором говорится, что финал Кубка Испании пройдет при зрителях. Все меры предосторожности будут соблюдены. О дате матча будет объявлено позже.Впервые в истории испанского футбола в финал Кубка страны вышли два представителя Страны Басков — "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Однако финал был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.