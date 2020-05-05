Бессмертный полк пройдет во Владимире, но изменит свой формат из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Сейчас активисты предлагают разные идеи, как организовать традиционное шествие. Например, разметить изображения героев на автомобилях. Кроме этого координаторы движения запускают новую акцию - окна победы. 9 мая в 19.00 нужно выйти на балкон или подойти к окну с фотографией родственников, которые участвовали в войне, и почтить их память минутой молчания. Бессмертный полк пройдет и в онлайне. Все размещенные в социальных сетях и на других интернет-площадках фото и истории будут непрерывно транслироваться в День Победы.
Кирилл Ковалев, координатор Бессмертного полка России во Владимирской области: "9 мая вся размещенная информация будет транслироваться на различных интернет-ресурсах и медиа-площадках в течении всего дня, это будут и телеканалы, такие как телеканал "Победа".
Принять участие в акции "Бессмертный полк " приглашает и телеканал "Россия". Традиционное памятное шествие пройдет в прямом эфире. Фото героев Великой Отечественной войны украсят студию программы, ведущие праздничного канала Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Фото своих героев присылайте на электронный адрес ГТРК "Владимир" [email protected]
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