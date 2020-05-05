Если вы стоите или сидите, то вам в больнице делать нечего. Так доктор Мясников ответил людям, которые жалуются, что к ним с температурой 38 не приезжает скорая или же что их не забирают в больницу. Он сказал, что больницы - рассадник заразы, и по возможности лучше лечиться дома.

Официальный представитель информационного центра Оперативного штаба по коронавирусу, главврач московской больницы №71 и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников ответил людям, которые жалуются, что к ним с температурой 38 не приезжает скорая или же что их не забирают в больницу.Врач сказал, что "на койках – лежат", а "любая эпидемия на больничных койках не лечится"."Если вы стоите или сидите, то вам в больнице делать нечего", — сказал Мясников.Он напомнил, что больницы – "это рассадник заразы", а в любой больнице, которая принимает людей с коронавирусом, — колоссальная вирусная нагрузка."Примите парацетамол" и лечитесь дома, посоветовал известный доктор в программе на YouTube-канале "СоловьевLive".