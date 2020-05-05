Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выборы президента переноситься не будут и состоятся летом 2020 года. По его словам, точной даты пока нет, но она будет определена в ближайшее время.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выборы президента переноситься не будут и состоятся летом 2020 года. По его словам, точной даты пока нет, но она будет определена в ближайшее время.Лукашенко отметил, что у них нет оснований переносить выборы — такая возможность отсутствует по Конституции. По словам белорусского президента, "это будет точно летом", крайний срок — конец августа, сообщается на сайте главы государства.Кроме того, Лукашенко вновь прокомментировал намерение провести парад Победы в Минске, невзирая на ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Александра Григорьевича, никого туда "загонять и тянуть" не будут. Президент Белоруссии считает, что событие пройдет достойно и никак не повлияет на здоровье людей.По последним данным белорусского Минздрава, в Белоруссии общее число зараженных коронавирусом достигло отметки в 17 489. На протяжении последних девяти дней прирост инфицированных составляет около 800-900 случаев в сутки. На территории страны умерли 103 человека, выздоровели 3259.