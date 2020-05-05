По информации Reuters, новая стратегия Nissan Motors, презентация которой намечена на конец мая, предполагает смещение приоритетов с Европы и других стран на США, Китай и Японию.

По информации Reuters, новая стратегия Nissan Motors, презентация которой намечена на 28 мая, предполагает смещение приоритетов с Европы и других стран на США, Китай и Японию.Основной упор компания намерена делать именно на Соединенные штаты, рассказал агентству собеседник, знакомый с содержанием нового плана. Погоня за долей рынка в США привела к резкому дисконтированию и удешевлению бренда. Согласно новому трехлетнему плану, Nissan постарается восстановить связи с дилерами и обновить линейку, чтобы вернуть былую прибыльность.“Это не просто план сокращения расходов. Мы рационализируем операции, переориентируем наш бизнес на закладку основы для будущего”, – пояснил источник Reuters суть новой стратегии автопроизводителя.Кроме того, по словам источников, план предполагает снижение конкуренции и расширение сотрудничества с партнерами по альянсу. Nissan последует примеру Mitsubishi Motors и займется разработками в области технологии гибридных электромобилей с подключаемым модулем. Причем для азиатских рынков за пределами Японии и Китая будут предназначаться меньшие по размеру аналоги. Французской Renault, вероятно, достанется развитие технологий электромобилей и Европе. Правда, ни в Nissan, ни в Renault эту информацию агентству не прокомментировали.По словам собеседников агентства, план работу над которым возглавил главный исполнительный директор Ашвани Гупта, а не более сдержанный генеральный директор Nissan Макото Учида, направлен на освобождение ресурсов для инвестиций в продукты и технологии для Соединенных Штатов, Китая и Японии.“Чистый эффект заключается в том, что, хотя мы сокращаем наши расходы на исследования и разработки в этом году по сравнению с прошлым годом и делаем другие сбережения, мы возвращаем эти освобожденные ресурсы обратно на основные рынки и в основные продукты”, – добавил источник агентства в Nissan.