Российский легионер испанского футбольного клуба Сельта Федор Смолов и его одноклубник из Дании Пионе Систо вернулись в Виго, где располагается команда, на фоне пандемии коронавируса. Обоим игрокам предстоит пройти карантин, предположительно, в 14 дней. Смолов уже заявил, что хотел бы остаться в Сельте еще на год.

Российский легионер испанского футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов и его одноклубник из Дании Пионе Систо вернулись в Виго, где располагается команда, на фоне пандемии коронавируса. Обоим игрокам предстоит пройти карантин, предположительно, в 14 дней. Смолов уже заявил, что хотел бы остаться в "Сельте" еще на год.Как ранее сообщали 33Live.RuRu, права на Федора принадлежат московскому "Локомотиву" и аренда футболиста заканчивается 30 июня 2020 года. Однако, нынешний сезон не доигран и, возможно, "Локо" продлит аренду. Сам Смолов в в интервью TV Galicia заявил, что надеется остаться в "Сельте" на следующий сезон.Tanto Smolov como Sisto xa están en Vigo. O ruso concedeu, a súa chegada a Peinador, unha entrevista en exclusiva