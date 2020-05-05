Акции американских авиакомпаний снова резко упали, после того как Уоррен Баффетт сказал, что фонд Berkshire Hathaway продал все свои доли в четырех крупнейших перевозчиках США, так как коронавирус навредил спросу на поездки, пишет CNBC.

Акции американских авиакомпаний снова резко упали, после того как Уоррен Баффетт сказал, что фонд Berkshire Hathaway продал все свои доли в четырех крупнейших перевозчиках США, так как коронавирус навредил спросу на поездки, пишет CNBC."Беркшир" был одним из крупнейших инвесторов четверки авиакомпаний — American, Delta, Southwest и United. Баффетт объявил ранее, что его фонд избавится от акций. Berkshire объявил о чистых убытках в размере около $50 миллиардов за первые три месяца года.Акции American и United упали более чем на 12% до начала торгов. Бумаги авиакомпании Delta упала более чем на 11%, а Southwest — примерно на 10%.Баффетт давно избегал вложений в авиакомпании. В письме акционерам от 2007 года он сказал, что инвесторы в эти компании "вылили деньги в бездонную яму, привлеченную ростом, когда им следовало поступить совершенно иначе".Но он вернулся в 2016 году с инвестицией в четырех перевозчиков, так как отрасль наслаждалась стабильной прибылью и преимуществами высокого спроса на поездки и более низкими расходами на топливо, чем в предыдущие годы.Четверка авиакомпаний ранее опубликовала свои первые квартальные потери за последние годы и предупредила о медленном восстановлении спроса с уровня, который отмечался до вспышки коронавируса. Генеральный директор Delta сказал, что это может занять два-три года."Я имею в виду, поверьте мне, нет радости быть генеральным директором авиакомпании, — заявил Баффетт. — Но компании, которые мы купили, были хорошо управляемы. Они многое сделали правильно".