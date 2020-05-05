General Electric планирует сократить глобальную рабочую силу своего авиационного подразделения в этом году на 25%, или около 13 тысяч рабочих мест, включая как добровольные, так и вынужденные увольнения, ссылаясь на сокращения воздушных судов из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.

General Electric планирует сократить глобальную рабочую силу своего авиационного подразделения в этом году на 25%, или около 13 тысяч рабочих мест, включая как добровольные, так и вынужденные увольнения, ссылаясь на сокращения воздушных судов из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.Сокращение рабочих мест — это последние проблемы для авиационного сектора, которые, как ожидается, продлятся до 2021 года, поскольку спрос на пассажирские авиаперевозки в США упал на 95%.На прошлой неделе авиапроизводитель – компания Boeing – заявил, что сократит 10% своей рабочей силы, или 16 тысяч рабочих мест, поскольку в компании замедлили темпы производства, а поставщик SpiritAero Systems Holdings заявил, что также сократит 1450 рабочих мест в Канзасе.Акции GE снизились на 4% до $6,23, как показали данные торгов.Сокращение рабочих мест в GE Aviation является частью плана сокращения расходов на $3 миллиарда, включая объявленные еще в марте планы по сокращению 10% рабочих мест.Генеральный директор GE Aviation Дэвид Джойс заявил сотрудникам, что "глубокое сокращение коммерческой авиации беспрецедентно, это затрагивает каждого клиента во всем мире": "Ожидается, что глобальный трафик снизится примерно на 80% во II квартале".Ни GE, ни Boeing не решили подать заявку на государственную помощь из Казначейского фонда США в размере $17 миллиардов для компаний, связанных с национальной безопасностью. В Boeing сказали, что компания будет полагаться на $25 миллиардов, которые были привлечены за счет облигаций.