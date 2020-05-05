Корпорация General Electric уведомила сотрудников подразделения, производящего двигатели для гражданской авиации, о планах по сокращению 13 тысяч человек. Таким образом GE планирует сэкономить $1 млрд.

Американская корпорация General Electric уволит 13 тысяч сотрудников, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства компании, направленное персоналу.Предприятия, по которым прокатится волна увольнений, выпускают авиадвигатели для компаний Boeing и Airbus. В данный момент на них занято 52 тысячи человек. В марте уже прошел первый этап увольнений: без работы остались 2600 человек. Теперь “расстаться по хорошему” предложат еще 10 тысячам сотрудников. С помощью сокращения примерно четверти из них руководство корпорации пытается урезать расходы на $1 млрд. А общая планка по экономии на текущий год – $3 млрд.“Чтобы защитить наш бизнес, мы прибегли к сложным мерам по сокращению расходов в течение последних двух месяцев”, – говорится в письме генерального директора GE Дэвида Джойса, – “К сожалению, требуется больше сокращений, поскольку мы масштабируем бизнес в соответствии с реалиями нашего коммерческого рынка”.В режим экономии GE вынуждает уйти резкое сокращение пассажирских авиаперевозок: в апреле число запросов на установки новых двигателей упало на 45%. По итогам первого квартала доходы авиационного подразделения упали на 13 процентов. При этом ожидается, что падение глобальных авиаперевозок во втором квартале этого года составит 80%.