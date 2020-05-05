Корпорация General Electric уведомила сотрудников подразделения, производящего двигатели для гражданской авиации, о планах по сокращению 13 тысяч человек. Таким образом GE планирует сэкономить $1 млрд.
Американская корпорация General Electric уволит 13 тысяч сотрудников, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководства компании, направленное персоналу.
Предприятия, по которым прокатится волна увольнений, выпускают авиадвигатели для компаний Boeing и Airbus. В данный момент на них занято 52 тысячи человек. В марте уже прошел первый этап увольнений: без работы остались 2600 человек. Теперь “расстаться по хорошему” предложат еще 10 тысячам сотрудников. С помощью сокращения примерно четверти из них руководство корпорации пытается урезать расходы на $1 млрд. А общая планка по экономии на текущий год – $3 млрд.
“Чтобы защитить наш бизнес, мы прибегли к сложным мерам по сокращению расходов в течение последних двух месяцев”, – говорится в письме генерального директора GE Дэвида Джойса, – “К сожалению, требуется больше сокращений, поскольку мы масштабируем бизнес в соответствии с реалиями нашего коммерческого рынка”.
В режим экономии GE вынуждает уйти резкое сокращение пассажирских авиаперевозок: в апреле число запросов на установки новых двигателей упало на 45%. По итогам первого квартала доходы авиационного подразделения упали на 13 процентов. При этом ожидается, что падение глобальных авиаперевозок во втором квартале этого года составит 80%.