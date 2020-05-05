Бывший вице-премьер, глава фонда Сколково Аркадий Дворкович считает, что ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми для экономики страны.

Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович считает, что "ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми" для экономики страны. Последствия кризиса еще не затронули ряд сегментов экономики, приводит мнение Дворковича РИА Новости.Спад только начинается, считает Дворкович. Он сообщил, что Банк России предположил снижение ВВП в текущем году от 4 до 6 процентов, и отметил, что с учетом данных за последние недели на этот прогноз можно ориентироваться. Некоторые эксперты считают, что падение экономики может составить десять процентов, сказал глава фонда "Сколково".Последствия ситуации ощутимо проявятся в июне-июле текущего года, что можно заметить по резидентам "Сколково", отметил Дворкович.Согласно прогнозу МВФ, экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, будет самым тяжелым со времен Великой депрессии. Ущерб для мировой экономики оценивается Фондом в девять триллионов долларов.