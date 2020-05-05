Россия еще не вышла на плато по заражаемости коронавирусом. Кроме того, страна не достигла пика заболеваемости. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Россия еще не вышла на плато по заражаемости коронавирусом. Кроме того, страна не достигла пика заболеваемости. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.По словам эксперта, страна находится еще далеко от плато и точно не добралась до пика. Авдеев отметил, что это может быть связано с самоизоляцией, индексом активности.Главный внештатный пульмонолог считает, что граждане не очень хорошо соблюдают ограничительные меры. По его словам, чем больше люди нарушают режим самоизоляции, тем больше выявляется случаев COVID-19, наблюдается увеличение переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, подключения граждан к аппаратам искусственной вентиляции легких. Авдеев подчеркнул, что мы видим все новые и новые случаи смерти, которые связаны с коронавирусом. Пульмонолог отметил, что между нарушением режима и ухудшением эпидемиологической ситуации есть прямая связь, сообщает пресс-служба Минздрава.По данным оперштаба на 4 мая, общее количество зараженных COVID-19 в России достигло отметки в 145 268. Умерли 1356, выздоровели больше 18 тысяч человек.