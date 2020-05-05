В Москве меняется погода. С вечера 4 мая по утро 6 мая в российской столице продолжится дождь, гроза. Порывы ветра будут от сильного до бури - 12-17 метров в секунду. Такое усиление ветра приводит к падению деревьев. Поэтому МЧС рекомендует водителям не парковаться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

В Москве меняется погода. С вечера 4 мая по утро 6 мая в российской столице продолжится дождь, гроза. Порывы ветра будут от сильного до бури — 12-17 метров в секунду. Такое усиление ветра приводит к падению деревьев. Поэтому МЧС рекомендует водителям не парковаться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.Кроме того, водителям во время движения в грозу надо внимательно следить за скоростью движения, соблюдать дистанцию на мокром асфальте, предупреждает пресс-служба столичного управления МЧС России. Вспышки молний также могут слепить водителей, что повысит вероятность ДТП.Зато дальнейший прогноз радует: 5 и 6 мая ожидается в российской столице июньское тепло. Воздух прогреется до 20 градусов.