Один из мировых лидеров по прокату автомобилей, Hertz Global, наняла консультантов для подготовки к банкротству.

Удар коронавируса по транспортной сфере оказался одним из самых ощутимых. Первыми под ним рухнули авиаперевозчики, но и другим направлениям тоже досталось. Один из мировых лидеров по прокату автомобилей, Hertz Global, наняла консультантов для подготовки к банкротству.Правда, пандемия в данной ситуации, скорее стала катализатором, чем причиной, отмечают эксперты: долговые обязательства холдинга составляют почти $20 млрд, причем большая часть приходится на купленные в лизинг автомобили. При этом компания завершила прошлый год с убытком более чем в $110 млн. В марте Hertz объявила о начавшихся в компании массовых сокращениях сотрудников, а 29 апреля сообщила о том, что допустила просрочку по платежам, связанным с автомобилями, взятыми в лизинг. Кредиторы предложили Hertz до 4 мая решить, что компания намерена делать дальше. Тогда ее главный исполнительный директор Кэтрин Маринелло заявила, что руководство холдинга сделает все возможное для того, чтобы не допустить банкротства. Но уже через неделю ситуация изменилась.Новость о предбанкротных консультациях стала настоящим холодным душем для оставшихся инвесторов Hertz. В ходе торгов на постмаркете цена акций компании обвалилась почти на четверть, и это при том, что с начала года стоимость ценных бумаг упала более чем на 80%.Hertz, первоначально известная как Rent-a-Car Inc., была основана в Чикаго в 1918 году. По последним данным, в феврале она управляла 12 400 офисами по всему миру.