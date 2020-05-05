Нападающий Герты Саломон Калу демонстративно нарушил правила безопасности при тестировании на COVID-19. Теперь 34-летнего ивуарийца ждет наказание в виде солидного штрафа.

Нападающий берлинской "Герты" Саломон Калу демонстративно нарушил правила безопасности при тестировании на COVID-19. Теперь 34-летнего ивуарийца ждет наказание в виде солидного штрафа.Когда футболисты "Герты" прибыли на тестирование, Калу обменивался с одноклубниками рукопожатиями, нарушая тем самым правила предосторожности. Кроме того, он заснял процесс тестирования на смартфон и выложил видео в интернет, сообщает "Спорт-Экспресс".Так же Калу игнорировал замечания врачей. Футболист в нецензурной форме выражал несогласие со снижением зарплаты на 11%.