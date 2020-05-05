В России вступил в силу закон, позволяющий иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, неоднократно продлевать документ, не покидая страну.

Иностранцы, работающие в России на основании патента, теперь смогут многократно продлевать его, не покидая страну. Соответствующий закон сегодня вступил в силу и касается тех, кто прибывает в безвизовом порядке.Раньше патент действовал от месяца до года и продлевать на месте его можно было лишь один раз. Таким образом, раз в два года иностранцам приходилось выезжать из России. Сейчас, когда сделать этого нельзя из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, многие иностранцы столкнулись с невозможностью продлить патент.Снятие лимита на продление документа, по мнению его инициаторов, позволит законопослушным мигрантам продолжать легально работать в России. “Данный подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ, а работодателям — на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран”, – приводит ТАСС комментарий главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.Кроме того, новая мера создает дополнительные механизмы безопасности для страны в условиях пандемии, добавили в Совете Федерации.