Ирак сильно пострадал от падения цен на нефть. Политические трудности в стране не закончились, и теперь Багдад стал тактическим полем битвы, учитывая, что Мустафа аль-Кадими, глава Национальной разведывательной службы страны, избран новым премьер-министром. В то же время, на фоне борьбы с коронавирусом и низкими ценами на нефть, управление иракскими проблемами стало обязанностью министра нефти Тамира Гадбана.

Ирак сильно пострадал от падения цен на нефть. Политические трудности в стране не закончились, и теперь Багдад стал тактическим полем битвы, учитывая, что Мустафа аль-Кадими, глава Национальной разведывательной службы страны, избран новым премьер-министром. В то же время, на фоне борьбы с коронавирусом и низкими ценами на нефть, управление иракскими проблемами стало обязанностью министра нефти Тамира Гадбана.Он стал фактическим главой правительства, когда номинальный премьер-министр Адиль Абдул-Махди ушел в отставку по собственному желанию. На этом фоне федеральное правительство Ирака на прошлой неделе прекратило все выплаты Региональному правительству Курдистана. Ему необходимо около 900 миллионов каждый месяц, из которых поступило 380 миллионов от федерального правительства в Багдаде. Даже до начала распространения коронавируса во всем мире и до падения цен на 60% по сравнению с уровнем февраля 2020 года в Эрбиле были постоянные проблемы с выплатой зарплаты людям, например работники государственного сектора в апреле получили зарплату только за декабрь 2019 годаОбъявление о помощи федерального правительства вызвало новую волну политической активности. Впервые с января делегация курдских чиновников отправилась в Багдад с целью "усиления связи Эрбиля и Багдада". Региональное правительство Курдистана потратило большой объем политического капитала, чтобы не допустить утечки бюджета. Исходя из своей героической борьбы против ИГИЛ Региональное правительство Курдистана в течение трех лет подряд с 2016 года проводило политику обязательных мер жесткой экономии (в том числе реализовывало "схему экономии заработной платы"). И только в марте 2019 года правительство объявило новую эру, когда зарплаты могут выплачиваться полностью и вовремя.Но что все это значит для нефтедобычи в иракском Курдистане? Прежде всего официальные лица Регионального правительства Курдистана прямо заявили, что Эрбиль присоединится к соглашению ОПЕК+ и что сокращение добычи Ирака на 23% будет отражено и на добыче курдской нефти. В качестве основы для сокращения добычи ОПЕК+ взяты данные о добыче в октябре 2018 года, так что Ираку потребуется сократить 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. Это сокращение добычи на 0,2-0,3 миллиона баррелей в сутки в течение следующих 2 месяцев — довольно болезненное обязательство Регионального правительства, которое молчаливо предложило нефтяным компаниям отложить просроченные платежи за нефть как минимум на 9 месяцев, то есть уже до начала 2021 года.Интересно, что объем добычи нефти, сокращенный Региональным правительством Курдистана, составляет 250 тысяч баррелей в сутки, которые Курдистан должен передать федеральному правительству в обмен на то, что Багдад выделит средства на заработную плату Региональному правительству. В иракском федеральном парламенте набирает актуальность тема передачи курдской нефти, поскольку группа представителей подала официальную жалобу министру финансов Фуаду Хуссейну, который является этническим курдом и которого воспринимают как фигуру, способную открыть эру более гармоничного сосуществования между Багдадом и Эрбилем, обвинив федеральное министерство в том, что оно в 2019 году потратило $5 миллиардов государственных денег на субсидирование Регионального правительства Курдистана, которое не перевело обещанные 250 тысяч баррелей в сутки.На фоне низких цен на нефть и серьезных расхождений с федеральными правительствами в Багдаде иракскому Курдистану был нанесен еще один удар, когда Министерство финансов США ввело санкции против Rosneft Trading, одного из главных перевозчиков курдской нефти. Благодаря соглашению о предварительном финансировании с Региональным правительством Курдистана в 2017 году RTSA удалось добавить Киркук в свой портфель экспорта нефти, однако она стала менее заметной на рынке после санкций США. "Роснефть" продала свои венесуэльские активы и теперь ожидает, что власти США выполнят свое обещание и отменят санкции, после того как RTSA покинет Венесуэлу. "Роснефть" могла бы стать выходом в этой ситуации. Еще одна сделка по предварительному финансированию невозможна, но это может произойти только после того, как будет урегулирован вопрос американских санкций.Если бы Региональное правительство Курдистана нашло заинтересованных партнеров, сделка предварительного финансирования с торговыми домами мирового уровня решила бы его проблемы. А пока Эрбиль должен полагаться на имеющиеся у него политические инструменты: призыв к ООН выступить посредником между курдами и правительством Багдада. Однако пока это не дает результатов. Поскольку медицинские работники начали забастовку 27 апреля, политические протесты становятся вполне возможной перспективой для раздраженного населения, руководство Регионального правительства Курдистана должно защитить нефтегазовую инфраструктуру от любого удара по инфраструктуре сепаратистского региона. Любые атаки усугубят финансовую агонию.