Нападающий Сочи Александр Кокорин переведет миллион на счет девочки из Северной Осетии Арнеллы Персаевой. Арнелла нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинной мышечной атрофии.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин переведет миллион на счет девочки из Северной Осетии Арнеллы Персаевой. Арнелла нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинной мышечной атрофии.Александр Кокорин в ближайшее время переведет сумму на счет фонда помощи Арнеллы. Футболист предложил коллегам присоединиться к акции. "Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме. У ребенка действительно сложная ситуация, у нее очень мало времени», — сказал Кокорин в прямом эфире инстаграма "КраСава".Владелец блога бывший футболист Евгений Савин перечислил 500 тысяч. Всего в фонде помощи Арнелле Персаевой поступило 70 миллионов рублей. Но по словам Савина необходимо еще 93 тысячи, сообщает сайт "Спорт сегодня".