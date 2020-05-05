5 мая 1940 года Приказом начальника Управления рабоче-крестьянской милиции г. Москвы УНКВД МО СССР был образован Отдельный комендантский дивизион РК милиции г. Москвы...

5 мая 1940 года Приказом начальника Управления рабоче-крестьянской милиции г. Москвы УНКВД МО СССР был образован Отдельный комендантский дивизион РК милиции г. Москвы.На протяжении последующих десятилетий название отдела неоднократно менялось. С 2011 года это Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве.Полицейские Комендантского отдела несут службу на всех контрольно-пропускных пунктах объектов Главного управления МВД России по г. Москве, расположенных как в самой столице, так и в Московской области. Именно они первые, кто встречает на КПП сотрудников и посетителей, входящих на территорию объектов Главка.Казалось бы проверка документов – дело не сложное. Но это на первый и непрофессиональный взгляд. Полицейскому на посту КПП необходимо быстро и правильно определить подлинность документа и его соответствие с предъявителем. Спокойно и четко объяснить те или иные причины в случае отказа.На сотрудниках подразделения лежит огромная ответственность по охране режимного объекта.Также служба в отделе предполагает выработку у полицейского не только отличной физической и боевой подготовки, но и стрессоустойчивости, добросовестного отношения к служебным обязанностям и высокой самодисциплины.В современных условиях широко внедряются технические средства охраны объектов, но человек на посту по-прежнему остается ключевой фигурой в системе обеспечения их безопасности.