Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Тем временем в Евросоюзе объявили о сборе средств на создание вакцины от COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 5 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Тем временем в Евросоюзе объявили о сборе средств на создание вакцины от COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 5 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 530 232
Умерли – 248 655
Выздоровели – 1 186 670
Число подтвержденных случаев коронавируса в США вплотную подобралось к 1,2 миллиона человек. Ежедневно число заболевших в Соединенных Штатов увеличивается примерно на 25-30 тысяч человек. Темпы прироста в европейских странах заметно снизились. Так, в Испании и Италии фиксируется около тысячи случаев ежедневно.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что на создание вакционы от коронавируса удалось собрать 7,4 миллиарда долларов из необходимых восьми. "Эти средства означаюи старт беспрецедентного глобального сотрудничества", – сказала чиновница.
Коронавирус в России
Заболели – 145 268
Умерли – 1 356
Выздоровели – 18 095
Вторые сутки подряд в России фиксируется более чем 10-тысячный прирост заболевших коронавирусом. Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал 6 мая совещание у президента Владимира Путина, где будет обсуждаться постепенный отказ от ограничительных мер. Не исключено, что карантин будет продлен до начала июня.
Полностью остановить распространение коронавируса в России невозможно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необходимо научиться жить в условиях присутствия вируса, подчеркнула она. Последним будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия-24".
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна вновь изменили прогноз по срокам окончания эпидемии коронавируса в России. Ранее они называли дату 20 июня, затем 19, 12 и 8 августа. Теперь они считают, что эпидемия COVID-19 в нашей стране сойдет на нет 17 августа.
Коронавирус в Москве
Заболели – 74 401
Умерли – 764
Выздоровели – 7 573
Коронавирус в Москве поставил очередной рекорд – 5 795 заболевших. COVID-19 в столице достиг масштабного распространения, связи случаев заболевания не прослеживаются, констатировал внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время", – сказал специалист в интервью "Российской газете"
Статистика коронавируса сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
74 401
764
7 573
Россия
145 268
1 356
18 095
США
1 194 643
68 678
153 686
Весь мир
3 530 232
248 655
1 186 670
Коронавирус сегодня | | |
| | | | |