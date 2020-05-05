Земляне в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесли убытки в размере 3,4 триллиона долларов.

Земляне в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесли убытки в размере 3,4 триллиона долларов.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал председатель 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.При этом он сослался на данные Международной организации труда, подчеркнув, что ни одно государство не может в одиночку противостоять эпидемии.Мухаммад-Банде считает, что COVID-19 может быть побежден только общими усилиями всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций. Он отметил, что призывает мир к прекращению войн, с тем чтобы сосредоточиться на более опасном противнике в виде вируса.На данный момент в разных странах мира инфицированы 3,590,590 человек, 1,165,871 вылечились, 249,014 умерли.