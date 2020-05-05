Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.

Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба министерства обороны России.Отмечается, что положительные тесты на COVID-19 выявлены у 1384 военнослужащих, у 209 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, у 1247 курсантов военных вузов и у 349 сотрудников гражданского персонала министерства.Сообщается, что с 30 апреля в довузовских учебныхзаведениях Минобороны учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы. Подчеркивается, что благодаря предупредительным мерам заболеваний в 27 из 31 подобных учебных учреждений не было.В оборонном ведомстве отметили, что выздоровели 253 человека, двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, 11 пациентов — в состоянии средней тяжести. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.Всего же по состоянию на 4 мая в России выявлено 145,268 заболевших, из них 10,581 за минувшие сутки. 18, 095 человек выздоровело, 1356 умерло.