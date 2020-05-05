Сейчас, во время самоизоляции, многие мечтают о том, чтобы поехать на отдых, когда эпидемия закончится. После длительного нахождения дома людям хочется новых ярких впечатлений, а также многим необходимо укрепить свое здоровье, а также расслабиться после длительного стресса. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы определить направления, о которых мечтают туристы после окончания самоизоляции.

Сейчас, во время самоизоляции, многие мечтают о том, чтобы поехать на отдых, когда эпидемия закончится. После длительного нахождения дома людям хочется новых ярких впечатлений, а также многим необходимо укрепить свое здоровье, а также расслабиться после длительного стресса.Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы определить направления, о которых мечтают туристы после окончания самоизоляции.Ниже мы расскажем о них подробнее.1. КрымПодавляющее большинство опрошенных мечтают о том, чтобы отдохнуть в Крыму — 51.61% проголосовали за этот вариант. Это неудивительно, ведь в Крыму можно насладиться не только пляжным отдыхом, но также посетить интересные экскурсии. Кроме того, в Крыму множество санаториев, где туристам предоставляют возможность расслабиться и укрепить здоровье.2. АбхазияАбхазия также привлекает туристов — 11,69% опрошенных проголосовали за этот вариант. Великолепная природа Абхазии поможет справиться с накопившимся стрессом, а чистый воздух поможет укрепить здоровье.3. БайкалБайкал – любимое место не только для российских туристов. Сюда ежегодно приезжают туристы из зарубежья. 10.48% опрошенных выбрали именно этот вариант.4. Краснодарский крайКраснодарский край – еще одно направление, которое предоставляет туристам насладиться пляжным отдыхом и великолепными морскими видами. 10.08% опрошенных проголосовали за этот вариант.5. Алтайский крайАлтайский край также славится своей природой и интересными местами, которые привлекают любителей экологического туризма. Оказавшись наедине с природой, туристы отмечают снижение уровня стресса. 5,65% опрошенных проголосовали за этот вариант.6. КарелияКарелия – еще один регион нашей страны с великолепной природой. 5.65% опрошенных проголосовали за этот вариант.7. Ставропольский крайВ числе лидеров оказался Ставропольский край, знаменитый своей лечебно-рекреационной базой. Тем, кто хочет поправить и укрепить здоровье, будет полезно посетить санатории в Ставрополье. 2.82% опрошенных проголосовали за этот вариант.