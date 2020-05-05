Московский Локомотив заинтересован в приобретении нападающего Фламенго Линкольна. Ранее бразильца пытался приобрести итальянский Ювентус.

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего "Фламенго" Линкольна. Ранее бразильца пытался приобрести итальянский "Ювентус".Как сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на бразильский источник, "Локомотив" собирается сделать "Фламенго" предложение о покупке Линкольна. Победитель Кубка Либертадорес намерен его рассмотреть.Ранее попытку приобрести Линкольна предпринимал "Ювентус". Однако "Фламенго" не устроила цена 15 миллионов евро, предложенная чемпионами Италии.