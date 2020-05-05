Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что боевики из Колумбии были наняты специально для его убийства. По его словам, это была террористическая атака в разгар пандемии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что боевики из Колумбии были наняты специально для его убийства. По его словам, произошла террористическая атака в разгар пандемии.Мадуро считает, что наемники получали поддержку и финансирование от правительства США, а также действующих властей Колумбии. Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб также заявил, что вдохновителем попытки вторжения боевиков в страну является лидер оппозиции Хуан Гуайдо. По его словам, тому есть убедительные доказательства, которые появились у них ночью, сообщает ТАСС.3 мая стало известно, что власти Венесуэлы смогли предотвратить нападение боевиков из Колумбии. Двоих наемников задержали, восьмерых ликвидировали. Колумбия, в свою очередь, отвергла эти обвинения.