Сотрудники МЧС проводят масштабную дезинфекцию в разных регионах России. С апреля санобработке подвергли уже более 3 тысяч километров дорог и около 30 тысяч зданий и сооружений.

Сотрудники МЧС проводят масштабную дезинфекцию в разных регионах России для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. С апреля санобработке подвергли уже более 3 тысяч километров дорог и около 30 тысяч зданий и сооружений.В Новгородской области дезинфекция прошла в городе Чудово. Специалисты обеззаразили территории железнодорожного и автовокзалов, нескольких детских садов и городские дороги.В Калужской области обработали здания МЧС и все прилегающие территории — это почти 10 тысяч квадратных метров.В Тульской области спасатели совместно с росгвардейцами проводят профилактические рейды, сообщает телеканал "Россия 24".