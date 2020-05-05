Получить исчерпывающую информацию о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане и бизнес в условиях пандемии коронавируса, отныне можно на сайте правительства России. Сегодня открылся специальный раздел, где перечислены все меры поддержки, разработанные по поручению президента — их примерно 80.

Получить исчерпывающую информацию о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане и бизнес в условиях пандемии коронавируса, отныне можно на сайте правительства России. Сегодня открылся специальный раздел, где перечислены все меры поддержки, разработанные по поручению президента — их примерно 80. К примеру, это специальное пособие для тех, кто потерял работу, которое оформляется прямо в Интернете.Бывший бармен уволен в запас. Как и многим в замершем ресторанном бизнесе, Никите пришлось искать новую работу. Прямо, во двор и налево — подрабатывал в службе доставки, комплектовал заказы. Но сегодня вынужден сесть на двухнедельный карантин."Единственное, на что я могу сейчас надеяться — это на помощь от государства", — признается Никита Фирсов.Не выходи на улицу, не нарушай самоизоляцию. Безработные теперь могут встать на биржу труда прямо из дома, онлайн. Им будут присылать предложения о вакансиях. А на одиннадцатый день — назначат пособие. Верхняя планка МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Такая же выплата положена всем, кто потерял работу после 1 марта.И это лишь малая часть господдержки. Все возможные варианты — на одном портале, на сайте правительства. Главная страница, красная кнопка в нижней части. А дальше уже можно выбрать — о помощи просит частное лицо или предприниматель. То есть, или раздел "Населению", или раздел "Бизнесу". Подробно расписаны все меры, которые Владимир Путин распорядился запустить максимально быстро и эффективно."Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди, предприятия, действительно, сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования. Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять. Их нужно реализовать с ощутимым результатом для граждан, для бизнеса, для экономики. В этом смысл, суть всей нашей работы", — заявил президент.Ульяна — мама четверых детей. На тех, кому меньше трёх лет, выплатят по 5 тысяч рублей, причём делать это будут каждый месяц. На тех, кто постарше, от трёх до семи — деньги начнут перечислять на месяц раньше. Не с 1 июля, а уже с 1 июня."Вот у нас выплаты на детей от трёх до семи лет. Поскольку сейчас тяжело у всех с работой, деньги, конечно, будут не лишние", — рассказала Ульяна Сивенкова.В целом, для борьбы с кризисом кабинет министров планирует использовать почти полтора триллиона рублей. Это и прямые выплаты, и всевозможные отсрочки, налоговые послабления. На сайте правительства всё расписано подробно."Насколько полезная информация? Удобно сделали, хотя бы в одном месте собрали", — говорит Антон Чернышев, владелец бара.Интервью Антон даёт в опустевшем кафе. Правда работают теперь только на доставку, выручки едва хватает.Он до сих пор платит зарплату персоналу, не уволил ни одного человека. А значит, имеет право получить безвозмездную субсидию. По 12130 рублей на каждого сотрудника, в мае и июне. Заявление можно оформить прямо на сайте."Возможно воспользуемся парой предложений по компенсациям сотрудникам. Но, опять же, нужно сидеть, детально разбираться. Нужно понять, какой пакет документов нужно оформить", — говорит Чернышев.Малому и среднему бизнесу снижают аренду. Если это государственные площади — ставка обнуляется. Если арендодатель — частник, ему настоятельно рекомендуют снизить цену и не штрафовать арендатора, если он не смог вовремя заплатить.В этом салоне красоты вопрос пока изучают. 400 человек персонала не распускали. Но денег на зарплату осталось на месяц-два. В такой ситуации можно оформить беспроцентный кредит на зарплату. Ноль и никакого мелкого шрифта."Мы не пользовались этой услугой, но уже изучаем этот вопрос. Знаем, что снижены проценты, это очень радует, потому, что время сложное и не хотелось бы пользоваться кредитами с высокими ставками", — делится мыслями Марина Белкина, представитель сети салонов красоты.Ежемесячно плюс к зарплате, восемьдесят, пятьдесят и двадцать пять тысяч рублей будут платить врачам, медсестрам и младшему персоналу. Тем, кто сейчас на переднем крае, лечит пациентов с коронавирусом в "красной зоне".