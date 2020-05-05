Берлинская Герта отстранила от тренировок нападающего Саломона Калу. Ивуариец выложил в интернет видеоролик с рукопожатиями футболистов перед прохождением тестирования на коронавирус.

Берлинская "Герта" отстранила от тренировок нападающего Саломона Калу. Ивуариец выложил в интернет видеоролик с рукопожатиями футболистов перед прохождением тестирования на коронавирус.Во время прохождения тестирования Калу обменялся рукопожатиями с товарищами по команде и допустил другие нарушения социальной дистанции. Кроме того Саломон записал видео и сделал его достоянием общественности. Реакция клуба последовала незамедлительно. 34-летний футболист был отстранен от тренировок за нарушение требований здравоохранения и нанесение ущерба имиджу клуба.Сам Калу извинился за свое поведение. Саломон объяснил свой поступок тем, что хотел привлечь внимание к положению дел с коронавирусом в Африке.