На первых торгах рабочей недели отмечен уверенный рост нефти.

На первых торгах рабочей недели отмечен уверенный рост нефти.Так, июньский фьючерс нефти марки Brent поднялся в цене на 8,35 процента и составил 28,02 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки WTI вырос в цене на 14,82 процента. Эта нефть торгуется по 21,38 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.С 1 мая страны начали сокращать нефтедобычу. Согласно прогнозу Goldman Sachs, этот фактор, а также восстановление экономической активности в мире после шока пандемии коронавируса COVID-19 приведут к тому, что в 2021 году цена на нефть восстановится до докризисного уровня.