В Бурятии вице-спикера республиканского парламента заподозрили в совершении смертельного ДТП. Под колесами машины высокопоставленного политика погибла 17-летняя студентка. Авария произошла еще в начале января, но лишь сейчас следователям удалось предъявить обвинение влиятельному лихачу и отправить его под домашний арест. Родные девушки очень сомневаются, что виновник понесет наказание.

В Бурятии вице-спикера республиканского парламента заподозрили в совершении смертельного ДТП. Под колесами машины высокопоставленного политика погибла 17-летняя студентка. Авария произошла еще в начале января, но лишь сейчас следователям удалось предъявить обвинение влиятельному лихачу и отправить его под домашний арест. Несмотря на это, родные девушки очень сомневаются, что виновник понесет наказание. Кроме того, они говорят, что семье поступают угрозы.Максим Бурчевский из бурятской деревни Батурино, что в часе езды от Улан-Удэ, с грустью смотрит на вещи погибшей дочери. 17-летняя Галина попала под колеса внедорожника вице-спикера республиканского парламента Баира Жамбалова. В комнате девушки все так же, как в день ее смерти 5 января: аккуратно заправленная постель, любимая мягкая игрушка, на постаревших обоях цветная фотография. Убитые горем родители не верят, что влиятельный политик понесет наказание — причин тому много. Перед началом интервью отец девушки долго собирался с мыслями. Максим Бурческий волновался — сжимал и разжимал пальцы, едва сдерживал слезы.Вот как, по данным следователей, произошло смертельное ДТП. Вечером 5 января известный в Бурятии политик Баир Жамбалов вместе с сыном и друзьями возвращался с рыбалки на нескольких автомобилях. Проезжая деревню Батурино, Land Cruiser политика сбил девушку — Галину Бурчевскую. На ее одежде были светоотражающие элементы, но водитель то ли не заметил их в темноте, то ли и вовсе был пьян. Удар оказался настолько сильным, что мощный внедорожник протащил пешехода на капоте почти 80 метров, а после скрылся. Лихач в 20-градусный мороз оставил девушку умирать на дороге. Кто-то из местных жителей попытался догнать машину-убийцу, но не вышло. Очевидец якобы лишь видел, как водитель и пассажир внедорожника поменялись местами.Через пять часов после аварии в полицию явился влиятельный бурятский бизнесмен Галуст Пилосян и заявил, что именно он сидел за рулем внедорожника вице-спикера, но с места происшествия якобы не скрывался, а помчался за врачом, который почему-то так и не приехал. Родители погибшей девушки уверены: если бы медики подоспели вовремя, их дочь осталась бы жива. В отношении Пилосяна возбудили уголовное дело, но следователи не исключали, что бизнесмен взял на себя вину политика. Чтобы доказать это, понадобилось четыре месяца."В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности именно политика совершенному наезду, а не его знакомого предпринимателя, который, как полагает следствие, взял вину на себя вместо депутата", — рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.Сейчас видный в Бурятии политик Баир Жамбалов под домашним арестом. Предположительно, он отбывает его в трехкомнатной квартире, в высотке в центре города. Родственники вице-спикера пресекают любое внимание со стороны журналистов. Все-таки им удалось пообщаться с Баиром Жамбаловым. Если верить записи, размещенной в интернете, разговор состоялся через несколько дней после ДТП. На фоне долгого и спокойного монолога выделяется одна фраза:— Моя машина. Я выехал на своем автомобиле раньше. Не на своей, а на машине друга. Он новую купил, она даже без номеров, попросил попробовать.54-летний Баир Жамбалов давно научился говорить красиво. Свою политическую карьеру он начал с кресла депутата в местном парламенте. Позже десять лет возглавлял один из бурятских районов. Вице-спикером народного Хурала Жамбалов стал два года назад. Рассказывал о заслугах, контролировал ремонт дорог, посещал народные праздники.С бурятским предпринимателем Галустом Пилосяном Баир Жамбалов, по словам местных жителей, дружит последние лет двадцать. Судя по данным из открытых источников, на бизнесмена Пилосяна зарегистрировано сразу несколько компаний, но основной доход связан со строительством. Редкая удача, как выяснили бурятские журналисты, — именно фирма Пилосяна всегда выигрывала самые выгодные муниципальные тендеры. С 2011-го бизнесмен освоил почти 700 миллионов рублей по госконтрактам. Говорят, ему принадлежит двухэтажный дом в пригороде Улан-Удэ. Но, судя по обстановке, здесь давно никто не живет.Жамбалова и Пилосяна связывали подозрительно близкие отношения, почти родственные. Жамбалов как раз ведал в правительстве Бурятии главами муниципальных образований, и Пилосян, гендиректор "БайкалСнабСтроя", в этих же районах получал очень интересные предложения. Три года назад, в 2016 году, он был осужден по статье "Мошенничество".Об этом приговоре мало что известно. Родственники погибшей Галины Бурчевской опасаются, что так же незаметно пройдет и дело о смертельной аварии. Так бывает, когда виновник — влиятельный и богатый человек, а пострадавшие — простые люди из деревни.Семья Бурчевских живет скромно. Выручает домашнее хозяйство. Маленький дом, надо поднимать еще двоих детей. Погибшая Галина училась в местном колледже — мечтала стать врачом. В телефонном разговоре адвокат семьи признался: родители боятся, что высокопоставленный фигурант дела просто купит свидетелей.Удивительно, но предполагаемый виновник смертельного ДТП, даже находясь под домашним арестом, продолжает занимать высокую должность. Официально Баир Жамбалов до сих пор является вице-спикером народного парламента Бурятии. Как говорят местные журналисты, при избрании меры пресечения видный политик больше переживал за свое кресло и называл публикации о смертельной аварии "заказом конкурентов".Отец погибшей девушки тоже был тогда в суде. Говорит, хотел посмотреть в глаза человеку, который, возможно, лишил его дочери. Но, по его словам, не увидел в этих глазах ни грусти, ни раскаяния, а потому теперь семья Бурчевских, во что бы то ни стало, будет добиваться справедливого наказания для виновника аварии, сгубившего их ребенка.