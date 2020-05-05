Обеспечить самые дальние уголки страны необходимым оборудованием и медикаментами в условиях пандемии – задача сложная, но выполнимая. В Норильский промышленный район в Красноярском крае уже доставлено более 230 тонн медицинского груза.
Обеспечить самые дальние уголки страны необходимым оборудованием и медикаментами в условиях пандемии – задача сложная, но выполнимая. В Норильский промышленный район в Красноярском крае уже доставлено более 230 тонн медицинского груза.
В Заполярье прибыли одиннадцать самолётов, которые доставили аппараты ИВЛ, тепловизоры, термометры, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, реагенты для медицинских лабораторий, диспенсеры, антисептики, защитные костюмы, перчатки – всего около пятидесяти наименований в одной тысяче кубометров груза. 4 мая в Норильске приземлились два новых полных грузовых "Боинга" – 10-й и 11-й по счёту. Они привезли дезинфицирующие средства, мебель для больниц, респираторы, маски.
Двое суток – максимальный срок от поступления груза в транспортную компанию до его разгрузки в аэропорту Норильска. Таможенные операции и комплектация грузовых слотов оптимизированы, логисты работают круглосуточно, чтобы своевременно доставить жизненно важную продукцию заказчику – компании "Норникель".
Металлургический гигант также передал местной станции скорой помощи два реанимобиля. Техника прибыла Северным морским путём на дизель-пароходе "Заполярный". Руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе отметил: "Сегодня машины прибыли в порт Дудинки, за это огромное спасибо градообразующему предприятию "Норникель". Я уверен, что в ближайшее время все документы будут оформлены, и эти две прекрасные машины встанут на вахту защиты и оказания медицинской помощи нашему населению".
"Норникель" после объявления пандемии выделил 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. В том числе – 3 млрд рублей на развитие медицинской инфраструктуры и обеспечение больниц в регионах присутствия, куда входит и Норильский промышленный район.
Теперь медучреждения Заполярья готовы принимать пациентов, заразившихся COVID-19. Необходимое больницам оснащение будет пополняться по мере необходимости. Плато заболеваемости в России ещё не достигнуто, говорят специалисты, поэтому больницы должны быть во всеоружии.