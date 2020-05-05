Обеспечить самые дальние уголки страны необходимым оборудованием и медикаментами в условиях пандемии – задача сложная, но выполнимая. В Норильский промышленный район в Красноярском крае уже доставлено более 230 тонн медицинского груза.

Обеспечить самые дальние уголки страны необходимым оборудованием и медикаментами в условиях пандемии – задача сложная, но выполнимая. В Норильский промышленный район в Красноярском крае уже доставлено более 230 тонн медицинского груза.В Заполярье прибыли одиннадцать самолётов, которые доставили аппараты ИВЛ, тепловизоры, термометры, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, реагенты для медицинских лабораторий, диспенсеры, антисептики, защитные костюмы, перчатки – всего около пятидесяти наименований в одной тысяче кубометров груза. 4 мая в Норильске приземлились два новых полных грузовых "Боинга" – 10-й и 11-й по счёту. Они привезли дезинфицирующие средства, мебель для больниц, респираторы, маски.Двое суток – максимальный срок от поступления груза в транспортную компанию до его разгрузки в аэропорту Норильска. Таможенные операции и комплектация грузовых слотов оптимизированы, логисты работают круглосуточно, чтобы своевременно доставить жизненно важную продукцию заказчику – компании "Норникель".Металлургический гигант также передал местной станции скорой помощи два реанимобиля. Техника прибыла Северным морским путём на дизель-пароходе "Заполярный". Руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе отметил: "Сегодня машины прибыли в порт Дудинки, за это огромное спасибо градообразующему предприятию "Норникель". Я уверен, что в ближайшее время все документы будут оформлены, и эти две прекрасные машины встанут на вахту защиты и оказания медицинской помощи нашему населению"."Норникель" после объявления пандемии выделил 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. В том числе – 3 млрд рублей на развитие медицинской инфраструктуры и обеспечение больниц в регионах присутствия, куда входит и Норильский промышленный район.Теперь медучреждения Заполярья готовы принимать пациентов, заразившихся COVID-19. Необходимое больницам оснащение будет пополняться по мере необходимости. Плато заболеваемости в России ещё не достигнуто, говорят специалисты, поэтому больницы должны быть во всеоружии.