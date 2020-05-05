Сразу несколько европейских стран с 4 мая ослабляют ряд карантинных мер, связанных с коронавирусом COVID-19. В Берлине открываются школы. А в Италии на работу вышли сотни тысяч сотрудников. В то же время эксперты делятся тревожными прогнозами по второй волне эпидемии.

Сразу несколько европейских стран с 4 мая ослабляют ряд карантинных мер, связанных с коронавирусом COVID-19. В Берлине открываются школы. А в Италии на работу вышли сотни тысяч сотрудников. В то же время эксперты делятся тревожными прогнозами по второй волне эпидемии.Не важно, какой фильм, главное — сам факт поездки. Жителям Тегерана дали возможность посещать кинотеатры. Правда, не традиционные, а драйв-ин. Первый же показ собрал сотни автомобилей. Люди говорят, что это отличная возможность разнообразить скудный досуг, не рискуя при этом заболеть или распространить инфекцию."Мы уже два месяца сидим дома. Даже если ограничения снимут хотя бы на день раньше положенного – это уже будет здорово. Всем пришлось тяжело. И дай Бог, все это скоро закончится", — надеется тегеранец Рамин Азими, который повез свою девушку на машине в кино.По статистике Иран стал наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в ближневосточном регионе. Тем не менее, уже 4 мая в Исламской Республике открываются мечети, а власти страны обещают постепенную отмену ограничений в ряде административных районов.Частично отказываются от карантинных мер и некоторые европейские страны. В Италии компаниям разрешили вернуться к работе при условии соблюдения ряда санитарных мер. Выходные, в частности, закончились для сотрудников автопрома и домов моды. Особое внимание власти уделили компаниям, ориентированным на экспорт."Наше оборудование установлено с учетом безопасной дистанции. К тому же мы можем все передвигать. Поэтому мы не испытали проблем с запуском производства", — поведала предприниматель Анна Риццо.Несмотря на малооптимистичные прогнозы по ситуации вокруг коронавируса, в Берлине частично заработали школы. В первую очередь, к занятиям вернутся ученики выпускных классов. Правда, теперь при посещении школы придется соблюдать строгие правила гигиены.В Испании оптимизма у властей чуть больше. Они разрешили жителям выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Делать это можно по установленным временным интервалам.А Бельгия вместе с первым этапом отмены ограничений уже готовится к возможной второй волне эпидемии. Местные эксперты считают, что повторная вспышка будет практически неизбежна, вопрос лишь в ее масштабах.Эту тему продолжают обозреватели New York Times. Газета приводит теории исследователей, которые анализируют, как климат, средний возраст населения и социальные привычки отразились на распространении вируса в разных странах.Эксперты приходят к выводу, что наиболее эффективно со вспышкой справились государства, которые максимально оперативно ввели у себя жесткие ограничительные меры. Другие факторы, по их словам, носят второстепенный характер.