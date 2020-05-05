Вызванный пандемией COVID-19 кризис может отбросить технологическое развитие Италии на 20 лет назад, заявил сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога, президент Confindustria Russia (Ассоциация итальянских промышленников в России) Эрнесто Ферленги.

Вызванный пандемией COVID-19 кризис может отбросить технологическое развитие Италии на 20 лет назад, заявил сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога, президент Confindustria Russia (Ассоциация итальянских промышленников в России) Эрнесто Ферленги.Более 90% итальянских компаний — это малые и средние предприятия, которые страдают от падения спроса, отметил Ферленги в интервью РИА "Новости". Кроме того, растущая из-за кризиса безработица усугубляет обстановку​​​.Италия имеет очень высокий уровень госдолга, который достигнет в 2020 году 155% ВВП страны. У Италии не останется денег на инвестиции. Из-за потери технологических решений мы вернемся на 20 лет назад, подчеркнул Ферленги.ВВП Италии упадет в 2020 году на 8%, падение спроса продолжится и в 2021 году. Внутренние и внешние инвестиции могут сократиться на 12%, экспорт — на 14,4%, пояснил Ферленги. При этом экспорт составляет 30% (500 миллиардов евро в год) ВВП Италии.Необходимы серьезные меры поддержки. В частности, на восстановление бизнеса требуется 600-700 миллиардов евро. Поскольку ВВП Италии составляет 1,8 триллиона евро, то нужна помощь Евросоюза. Сильные страны — Германия, Франция — должны понимать, что это спасение Европы даже с политической точки зрения, заключил Ферленги.