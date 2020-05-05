Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос о смягчении ограничений в рамках режима самоизоляции будет решаться исходя из динамики по коронавирусу к 11 мая с учетом специфики регионов. Какие меры сейчас принимаются на местах?

До выхода на плато по коронавирусу России еще далеко. Причины этого — в недостаточном соблюдении режима самоизоляции — так ситуацию по COVID-19 оценили в Минздраве.Число выявленных случаев коронавируса в стране превысило 145 тысяч. Суточный прирост, уже второй день, больше десяти тысяч. По словам специалистов. это объясняется в том числе и значительным объемом проведенных тестов — более 4,3 миллиона анализов. Причем часто COVID-19 выявляется на ранней стадии. При этом число тяжелых больных, требующих госпитализации и интенсивной терапии, на прежнем уровне. В целом, по мнению эпидемиологов, Россия идет не по китайскому, а по европейскому пути пандемии, с отставанием на несколько недель, так что после всплеска можно ожидать нормализации.Наша страна сейчас на седьмом месте в списке государств с наибольшим числом выявленных случаев. За весь период скончались 1356 человек. По этому показателю мы далеко за пределами первой десятки. Самая напряженная ситуация со смертностью от коронавируса в Псковской области, Адыгее и Удмуртии, где эта цифра выше 3 процентов.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос о смягчении ограничений в рамках режима самоизоляции будет решаться исходя из динамики по коронавирусу к 11 мая с учетом специфики регионов. Какие меры сейчас принимаются на местах?Эти молодые люди, будто издеваясь, жарят шашлыки прямо в центре Петербурга на Сенной площади. А в Саду дружбы на Литейном проспекте о коронавирусе, кажется, и не слышали — сотни горожан приходят и беззаботно любуются цветением сакуры, а ведь в городе теперь больше пяти тысяч заразившихся, в том числе и из-за таких нарушителей самоизоляции.И вот уже больничные койки тянутся, кажется, до горизонта — это павильоны "Ленэкспо" — теперь здесь крупнейшая петербургская больница для двух с половиной тысяч пациентов."Мы понимаем, что COVID-19 — это достаточно коварная инфекция, когда пациент из легкого может превратиться в тяжелого, но, тем не менее, наличие такого стационара позволит освободить востребованные койко-места для средне-тяжелых и тяжелых пациентов", — рассказал начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.Нарушение режима самоизоляции — главная причина роста числа заболевших в регионах. В одном из сургутских ресторанов устроили подпольную вечеринку. Гости за накрытыми столами сначала позировали, потом давали объяснения полиции. Пир во время карантина местные бизнесмены даже попытались оправдать якобы проработкой и дегустацией меню.А в Нижневартовск из Москвы прилетела девушка, имеющая на руках справку о том, что больна коронавирусом, но о своем диагнозе решила умолчать. Теперь все пассажиры того рейса — на карантине.Очаги эпидемии спешно тушат по всей стране. В Якутске в местной офтальмологической больнице кто-то нарушил санитарные правила."Из 16 выявленных новых случаев 7 — это связанные с нашей Республиканской офтальмологической больницей. Будем принимать все меры, чтобы как можно больше охват сделать по контактам, родным и близким всех пациентов, медиков, которые работают в этой больнице", — прокомментировал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.17 подтвержденных случаев теперь в сочинском обсерваторе, где две недели должен находиться каждый, кто приезжает в город-курорт. Заразившиеся — под наблюдением.Больше ста случаев выявления инфекции за день в Мурманской области и Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Болезнь никуда не ушла. К тому же и диагностируют ее сейчас гораздо эффективнее."Сегодня проводится тестов на коронавирусную инфекцию в разы больше, чем несколько недель назад. Это показывает рост числа инфицированных", — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.Как и тестов, масок и защитных комбинезонов теперь производят в разы больше. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Твери посетил фабрику, где раньше производили амуницию физиков-ядерщиков, а теперь ударными темпами делают защиту для врачей.Все больше регионов страны вводят обязательный масочный режим. В Подмосковье и Челябинской области он начнет действовать с 12 мая, а в Башкирии уже с сегодняшнего дня при выходе из дома защита обязательна. Никаких штрафов — полиция только разъясняет и уговаривает. Параллельно волонтеры в той же Уфе начали раздавать маски тем, кто не смог или не успел их купить.Самоизоляция и выполнение элементарных санитарных правил — единственные способы справиться с болезнью, о которой ученые узнают все больше."При попадании этого вируса в организм у больного человека его иммунная система почти не реагирует, а когда реагирует, уже поздно и появляется осложнение. Поэтому сидя дома мы даем шанс на выживание у людей, вне зависимости от возраста, которые имеют отклонения в состоянии здоровья", — отметил заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов.И еще одна неделя выходных как раз то время, когда спасти чью-то жизнь можно просто оставшись дома.