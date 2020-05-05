Сотрудники МЧС России проводят противопожарные рейды в разных регионах России. В Хабаровском крае осуществляется усиленный контроль за садовыми участками возле лесных массивов. В Свердловской и Вологодской областях за соблюдением противопожарного режима следят в том числе с воздуха.

Сотрудники МЧС России проводят противопожарные рейды в разных регионах России. Несмотря на самоизоляцию, на майские праздники большинство людей уехали на дачи.В Хабаровском крае осуществляется усиленный контроль за садовыми участками возле лесных массивов. Сотрудники МЧС патрулируют территорию совместно с представителями лесоохраны. Несмотря на все принятые меры, только за минувшие сутки в регионе произошло больше 70 пожаров.В Свердловской и Вологодской областях за соблюдением противопожарного режима следят в том числе с воздуха. Квадрокоптеры патрулируют садовые участки. В случае обнаружения огня передают сигнал спасателям. Нарушителям грозят штрафы, передает телеканал "Россия 24".