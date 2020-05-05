Сильное землетрясение произошло недалеко от столицы Японии. Как сообщили очевидцы Вестям.Ru со ссылкой на главное метеорологическое управление страны, очаг катаклизма находился примерно на глубине 50 километров в соседней со столицей префектуре Тиба. Сила землетрясения оценивается специалистами в 5,5 баллов.

Сильное землетрясение произошло недалеко от столицы Японии. Как сообщили очевидцы Вестям.Ru со ссылкой на главное метеорологическое управление страны, очаг катаклизма находился примерно на глубине 50 километров в соседней со столицей префектуре Тиба. Сила землетрясения оценивается специалистами в 5,5 баллов.Во всех мобильных телефонах Японии принудительно выставлена услуга предупреждения об опасных природных явлениях. По словам очевидцев, голосовой сигнал "Землетрясение, землетрясение" прозвучал буквально в тот момент, когда в домах уже затряслись стены и завибрировали полы. В это время выбегать на улицу, согласно инструкции, которой обучены все японцы, уже нельзя. Необходимо залезть под стол, накрыть голову руками и ждать, когда толчки закончатся.Очевидцы сообщают, что землетрясение началось около 22 часов по токийскому времени (16:00 по Москве), когда многие жители префектуры уже легли спать, тем более, что в Японии пока действует режим ЧС, объявленный в связи с распространением коронавируса и лишний раз на улицу стараются не выходить. Так что им пришлось пережидать ужас катаклизма в своих трясущихся постелях среди скрипящих окон и прыгающей мебели.Второй, менее слабый толчок — афтершок - произошел примерно через десять минут после первого. По предварительной информации, жертв и разрушений в префектуре Тиба нет. Угроза цунами также отсутствует. Подземные толчки ощущались в более чем 10 префектурах восточной части Японии.Буквально день назад, 3 мая сильное 6-балльное землетрясение произошло в другом регионе Японии - у побережья острова Кюсю на юге страны.