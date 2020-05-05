УМВД России по Владимирской области приглашает присоединиться к числу друзей и подписчиков официальных аккаунтов!

В качестве дополнительного средства информирования населения о деятельности сотрудников полиции 33 региона УМВД России по Владимирской области активно использует социальные сети.Официальный аккаунт УМВД России по Владимирской области в социальной сети для обмена короткими сообщениями «Twitter» ежедневно наполняется информацией о деятельности полицейских и проводимых мероприятиях. За несколько лет существования аудитория аккаунта выросла в несколько раз. Сегодня нас читают как представители средств массовой информации регионального и федерального уровней, публикующих информацию правоохранительной направленности, так и рядовые жители региона.Не менее популярен официальный канал «Youtube», где регулярно появляются сюжеты, отражающие работу самых разных подразделений полиции, социальные и профилактические видеоролики, а также иные видеоматериалы, которые вы не найдёте на других наших ресурсах.Большую популярность обрели официальные аккаунты УМВД России по Владимирской области в социальных сетях «Инстаграм», «Вконтакте» и «Одноклассники». Медиаконтент в лентах и рубриках на этих ресурсах интересен представителям разных поколений. Короткие, но ёмкие сообщения новостной ленты сопровождаются яркими фото и интересными увлекательными видео рабочих будней правоохранителей. К слову, здесь же можно найти фотоотчеты с мероприятий, спортивных состязаний и акций для детей и подростков, проведённых региональным Управлением МВД, а также задать интересующие вопросы.УМВД России по Владимирской области приглашает присоединиться к числу друзей и подписчиков официальных аккаунтов!Лента на Twitter.com (https://twitter.com/33mvd33)Канал на Youtube.com(https://www.youtube.com/channel/UCZqLtzzlnOd5K4AU5kyNZ3w)Группы:«ВКонтакте» https://vk.com/club72520457«Инстаграм» https://www.instagram.com/umvd33/«Одноклассники» https://ok.ru/mvd.33