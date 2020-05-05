Президент УЕФА Александр Чеферин выразил уверенность в том, что человечество справится с пандемией коронавируса. По мнению главы УЕФА футбол сможет возродиться в прежнем виде.

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил уверенность в том, что человечество справится с пандемией коронавируса. По мнению главы УЕФА футбол сможет возродиться в прежнем виде."Футбол несет положительную энергию, и пока он не вернется в полном объеме, люди не почувствуют, что ситуация нормализовалась. Я не сомневаюсь в том, что человечество победит коронавирус", — приводит слова Чеферина "Спорт-Экспресс"."Футбол изменится, но не надолго. Он снова станет прежнем. Ведь он уже переживал эпидемии и войны", — добавил президент УЕФА.