Бывший футболист немецкого Шальке Хианник Камба, который был признан погибшим в 2016 году, найдем живым в Гельзенкирхене.

Бывший футболист немецкого "Шальке" Хианник Камба, который был признан погибшим в 2016 году, найдем живым в Гельзенкирхене. Официально Камба погиб в автомобильной аварии в 2016 году в Конго, передает телеканал "Россия 24". Однако сообщается, что эта информация оказалась ложной, так как 33-летний спортсмен был найдем живым в Гельзенкирхене.Смерть бывшего футболиста "Шальке" была сфальсифицирована для получения выплаты по страховке. Сейчас он работает химиком в одной из энергетических компаний. Отмечается, что прокуратура ведет дело в отношении жены Камба. Супруга предоставила страховому агентству все необходимые документы, подтверждающие смерть спортсмена. Предполагается, что они могли быть поддельными.