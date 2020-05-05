Британский автопром оказался в худшей за последние 3 десятилетия ситуации: продажи новых автомобилей в Соединенном Королевстве рухнули в апреле на 97%.

Британский автопром оказался в худшей за последние 3 десятилетия ситуации: продажи новых автомобилей в Соединенном Королевстве рухнули в апреле на 97%.Предварительные данные, опубликованные во вторник Обществом автопроизводителей и торговцев, свидетельствуют о том, что в течение месяца было зарегистрировано только около 4000 новых автомобилей. Это самый низкий месячный показатель с 1946 года.Согласно последним прогнозам, годовой объем продаж автомобилей в Великобритании составит 1,68 млн единиц. Это будет худший результат с 1992 года. По итогам 2019 года было продано 2,3 млн новых машин.Апрельское падение сопоставимо с Испанией и Италией, в которых наблюдалось почти 100-процентное падение авторынка. Причиной такого массового обвала стали ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса: дилерские центры и автозаводы закрыли на карантин на месяц, а потенциальные покупатели оказались в самоизоляции.