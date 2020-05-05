Новые заказы на товары, произведенные в США, в марте претерпели рекордное снижение и могут еще больше снизиться из-за сбоев в цепочках поставок и снижения экспорта на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Reuters.

Новые заказы на товары, произведенные в США, в марте претерпели рекордное снижение и могут еще больше снизиться из-за сбоев в цепочках поставок и снижения экспорта на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Reuters.Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы упали на 10,3%, что стало самым большим снижением с начала ведения записей в 1992 году. Данные за февраль были пересмотрены в сторону снижения на 0,1%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее.Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что производственные заказы в марте упадут на 9,7%. При этом в годовом исчислении производственные заказы снизились на 2,8%. Неисполненные заказы на фабриках в марте упали на 2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце.Запасы на фабриках упали на 0,8% в марте после снижения на 0,4% в феврале. Отгрузки промышленных товаров в марте снизились на 5,2% после падения на 0,3% в предыдущем месяце.Промышленное производство, на которое приходится 11% экономической активности в США, вместе с остальной экономикой не справляется с общенациональными ограничениями, введенными для борьбы с распространением COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.Институт управления снабжением (ISM) сообщил, что его показатель производственной активности упал до 11-месячного минимума в апреле. Индекс перспективных новых заказов ISM упал до уровня, который последний раз наблюдался в декабре 2008 года.Американская промышленность уже находилась под давлением торговой войны между администрацией Трампа с Китаем. Объем производства в I квартале снизился самыми быстрыми темпами за последние 11 лет. Инвестиции в бизнес сокращались четыре квартала подряд.Самая продолжительная экономическая экспансия в истории США завершилась в I квартале года, причем валовой внутренний продукт снижался самыми быстрыми темпами после рецессии 2007-2009 годов.