На передовой борьбы с коронавирусом COVID-19 сейчас находятся врачи. Поддержать их в это нелегкое время решили в Русской православной церкви.

На передовой борьбы с коронавирусом COVID-19 сейчас находятся врачи. Поддержать их в это нелегкое время решили в Русской православной церкви и призвали верующих молиться за медиков, которые спасают заболевших. Об этой акции в эфире телеканала "Россия 24" рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он рассказал об инициативе проводить келейную (то есть домашнюю) молитву за врачей. Имена медработников есть на сайте журнала "Фома" и ряде других ресурсов. Также разработана специальная форма, в которую можно добавлять имена тех врачей, за которых верующий хочет вознести молитву. Поскольку речь идет не о молитве в храме, это могут быть имена крещеных людей и даже инославных — в домашней молитве можно молиться за всех, подчеркнул Легойда. "Я надеюсь, врачи почувствуют духовную помощь большого количества людей, которые будут за них молиться", — сказал он.