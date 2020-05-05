С сегодняшнего дня в столице перестали действовать старые цифровые пропуска. Их можно было продлить до 4 мая включительно, чтобы ездить по Москве до 11 мая.

С сегодняшнего дня в столице перестали действовать старые цифровые пропуска. Их можно было продлить до 4 мая включительно, чтобы ездить по Москве до 11 мая. Если этого сделано не было, электронные документы придется оформлять заново.В Москве и Подмосковье после введения обязательных электронных пропусков людей на улицах стало значительно меньше. Миллионы горожан соблюдают правила самоизоляции, введенные в связи с распространением коронавируса. Большинство местных жителей покидают свои квартиры только в случае необходимости.В Москве за сутки умерли 52 пациента с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Как сообщают в столичном оперативном штабе, общее число жертв в городе достигло 816. Что касается зараженных, их в Москве уже более 74 тысяч. В целом по России выявлено более 145 тысяч заболевших с коронавирусом. Свыше 18 тысяч выздоровели, в списке жертв — 1356 человек, передает телеканал "Россия 24".