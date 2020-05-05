Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, днем 4 мая подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа.

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, днем 4 мая подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту.Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.Сообщения об угрозах взрывов на бортах лайнеров поступают практически регулярно. Только с 3 марта были "заминированы" больше ста рейсов: неизвестные рассылают анонимные сообщения, вымогая биткойны и угрожая продолжить "минирование" самолетов, аэропортов, магазинов, судов и других зданий.