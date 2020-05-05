Размеры ежемесячных вознаграждений за работу на коронавирусной передовой для студентов медвузов назвали в пресс службе столичного департамента здравоохранения. Практика в московских больницах, в том числе во флагманской Коммунарке, позволит будущим профессиональным врачам заработать до 175 тысяч рублей в месяц.

Размеры ежемесячных вознаграждений за работу на коронавирусной "передовой" для студентов медвузов назвали в пресс службе столичного департамента здравоохранения. Практика в московских больницах, в том числе во флагманской Коммунарке, позволит будущим профессиональным врачам заработать до 175 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит ставка медработника, а также дополнительные региональные и федеральные выплаты. Но главным и бесценным для будущих специалистов станет опыт работы в "боевых" условиях.Защитные очки, две пары перчаток, шапочка. Студентка педиатрического факультета Алина Кисленко. Шестой курс, диплом. Но все это после, сейчас — красная зона."Потому что время такое, — поясняет девушка. — Страшнее ничего не делать сейчас".Анна Горбачева сейчас в шлюзе помогает докторам надевать, а потом снимать зараженную экипировку.- Это же на самом деле опасно: коронавирус практически рядом. Вам не страшно?"Конечно это опасно. Но изначально выбираешь профессию, — отвечает Анна. – И, конечно, я тоже немного переживала. Но решила пойти, потому что это правильно".Месяц назад они стали взрослыми. Сразу. Вика писала диплом на последнем курсе — острый аппендицит и первая неотложная помощь. Но помощь экстренная оказалась нужна, здесь и сейчас."У нас на носу остаются следы, — говорит девушка. – И на лбу. Но потом это быстро сходит, так что в принципе ничего".Это след от маски и очков. На вторые сутки отдыха пройдет. Следующие 12 часов — в красной зоне с одним перерывом. Мы разговариваем у входа в зону отдыха — и новый отпечаток.- Вика, а не страшно заразиться?"Страх есть, но куда деваться?!" – говорит девушка.Они могли просто отказаться. Ведь им, студентам последних курсов, предложили стать волонтерами, бесплатно, платить за эту работу студентам начали позже. Не отказались. Потому что они будущие врачи. Их призвание — спасать людей."Люди в нас нуждаются, — поясняет будущая врач. — И поэтому мы откликнулись"."Людей просто не хватает, нужны руки. Благо они у нас есть — по две у каждого", — шутит еще один волонтер."Кстати, если вы еще хотите стать волонтерами, то мы вас ждем", — призывает студентка медвуза.Марина, Сергей, Елена — студенты медицинских вузов — Сеченова, Пирогова и Евдокимова. Заканчивали институты, каждый по своей специальности. Но это было в другой реальности. Привыкли ко всему, кроме одного."Бывает, когда ты приходишь в отделение, там лежат люди, мы ставим капельницы, ставим уколы. И когда ты постоянно приходишь к одному и тому же человеку, ты все равно к нему в душе прикипаешь, — признается Елена Григорьева. — И потом в один день ты приходишь, а его…""А человека выписали. И ты уже больше с ним не общаешься", — приходит на выручку подруге Сергей Щепин.Оптимисты. Они здесь очень нужны, чтобы поддерживают врачей, которым сейчас очень трудно. Берут на себя рутину — капельницы, катетеры."Как для врача бесценные навыки получены. Наверное, можно будет в будущем гордиться тем, что ты участвовал в ликвидации пандемии, — говорит главврач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин. – Они нам, конечно, помогают. Они — большие молодцы. Им за это огромное спасибо. Они берутся за самые сложные задачи и помогают врачам, медицинским сестрам, снимают с них очень большой объем работы".Сколько еще будет этой работы, они не знают. Просто работают.