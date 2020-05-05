Размеры ежемесячных вознаграждений за работу на коронавирусной передовой для студентов медвузов назвали в пресс службе столичного департамента здравоохранения. Практика в московских больницах, в том числе во флагманской Коммунарке, позволит будущим профессиональным врачам заработать до 175 тысяч рублей в месяц.
Размеры ежемесячных вознаграждений за работу на коронавирусной "передовой" для студентов медвузов назвали в пресс службе столичного департамента здравоохранения. Практика в московских больницах, в том числе во флагманской Коммунарке, позволит будущим профессиональным врачам заработать до 175 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит ставка медработника, а также дополнительные региональные и федеральные выплаты. Но главным и бесценным для будущих специалистов станет опыт работы в "боевых" условиях.
Защитные очки, две пары перчаток, шапочка. Студентка педиатрического факультета Алина Кисленко. Шестой курс, диплом. Но все это после, сейчас — красная зона.
"Потому что время такое, — поясняет девушка. — Страшнее ничего не делать сейчас".
Анна Горбачева сейчас в шлюзе помогает докторам надевать, а потом снимать зараженную экипировку.
- Это же на самом деле опасно: коронавирус практически рядом. Вам не страшно?
"Конечно это опасно. Но изначально выбираешь профессию, — отвечает Анна. – И, конечно, я тоже немного переживала. Но решила пойти, потому что это правильно".
Месяц назад они стали взрослыми. Сразу. Вика писала диплом на последнем курсе — острый аппендицит и первая неотложная помощь. Но помощь экстренная оказалась нужна, здесь и сейчас.
"У нас на носу остаются следы, — говорит девушка. – И на лбу. Но потом это быстро сходит, так что в принципе ничего".
Это след от маски и очков. На вторые сутки отдыха пройдет. Следующие 12 часов — в красной зоне с одним перерывом. Мы разговариваем у входа в зону отдыха — и новый отпечаток.
- Вика, а не страшно заразиться?
"Страх есть, но куда деваться?!" – говорит девушка.
Они могли просто отказаться. Ведь им, студентам последних курсов, предложили стать волонтерами, бесплатно, платить за эту работу студентам начали позже. Не отказались. Потому что они будущие врачи. Их призвание — спасать людей.
"Люди в нас нуждаются, — поясняет будущая врач. — И поэтому мы откликнулись".
"Людей просто не хватает, нужны руки. Благо они у нас есть — по две у каждого", — шутит еще один волонтер.
"Кстати, если вы еще хотите стать волонтерами, то мы вас ждем", — призывает студентка медвуза.
Марина, Сергей, Елена — студенты медицинских вузов — Сеченова, Пирогова и Евдокимова. Заканчивали институты, каждый по своей специальности. Но это было в другой реальности. Привыкли ко всему, кроме одного.
"Бывает, когда ты приходишь в отделение, там лежат люди, мы ставим капельницы, ставим уколы. И когда ты постоянно приходишь к одному и тому же человеку, ты все равно к нему в душе прикипаешь, — признается Елена Григорьева. — И потом в один день ты приходишь, а его…"
"А человека выписали. И ты уже больше с ним не общаешься", — приходит на выручку подруге Сергей Щепин.
Оптимисты. Они здесь очень нужны, чтобы поддерживают врачей, которым сейчас очень трудно. Берут на себя рутину — капельницы, катетеры.
"Как для врача бесценные навыки получены. Наверное, можно будет в будущем гордиться тем, что ты участвовал в ликвидации пандемии, — говорит главврач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин. – Они нам, конечно, помогают. Они — большие молодцы. Им за это огромное спасибо. Они берутся за самые сложные задачи и помогают врачам, медицинским сестрам, снимают с них очень большой объем работы".
Сколько еще будет этой работы, они не знают. Просто работают.