Венесуэльские власти заявили о задержании наемников, попытавшихся совершить вторжение в страну. Среди них, по некоторой информации, — сын бывшего министра обороны, который сейчас находится в тюрьме. Каракас объявил, что колумбийские боевики пытались ликвидировать Николаса Мадуро.

Венесуэльские власти заявили о задержании наемников, попытавшихся совершить вторжение в страну. Среди них, по некоторой информации, — сын бывшего министра обороны, который сейчас находится в тюрьме. Каракас объявил, что колумбийские боевики пытались ликвидировать Николаса Мадуро.Целью сорванного вторжения в Венесуэлу было убийство президента. Об этом заявил сам Николас Мадуро, выступая на саммите Движения неприсоединения. "Третьего мая состоялась попытка морского вторжения наемников и террористов при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии, — заявил он. — У нас есть все доказательства, — показания, видео, — что эта группа готовилась на территории Колумбии".В воскресенье, 3 мая, как рассказали в венесуэльском МВД, колумбийские боевики попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Утверждается, что один из задержанных — агент американского Управления по борьбе с наркотиками. У наемников обнаружили паспорта граждан Перу, вооружение, спутниковые телефоны, униформу и каски с американским флагом. За провалившейся попыткой вторжения стоит оппозиция, уверен Николас Мадуро."У нас есть показания американского чиновника. Он продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня, — рассказал Мадуро. — Это террористическая атака во время пандемии".Власти Колумбии заявление венесуэльской стороны отвергают. По их версии, Каракас с помощью этой истории пытается отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Американский Госдеп тоже называет заявления властей Венесуэлы необоснованными."Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима, — заявили в Вашингтоне. — Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой".Соединенные Штаты не признают официально избранного Мадуро главой Венесуэлы еще с прошлого года. Вашингтон считает временным президентом самопровозглашенного Хуана Гуайдо. В конце марта минюст США обвинил высокопоставленных венесуэльских чиновников в причастности к наркоторговле и отмывании денег. За голову Николаса Мадуро Госдеп назначил награду в 15 миллионов долларов.Американские санкции против Венесуэлы остаются в силе даже на фоне пандемии. Помощь в борьбе с коронавирусом приходит из других стран. "Мы смогли получить международную поддержку со стороны Кубы, которая прислала подкрепление в виде гигантской группы врачей с большим опытом, — сказал Мадуро. — Я благодарю Кубу, а также Китай и Россию за их логистическую поддержку. Без логистической помощи Китая и России было бы невозможно провести тысячи диагностических тестов".В последние недели Венесуэла получила из России две партии тест-систем для выявления коронавируса. По словам Николаса Мадуро, в стране проведено уже почти полмиллиона тестов.