Ветеранам подготовили персональные поздравления.

Формат празднования Дня Победы в 2020 году определили во Владимире.Поскольку в регионе сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, все массовые мероприятия были перенесены на период, когда ситуация нормализуется, сообщает 4 мая пресс-служба мэрии. Однако поздравлять ветеранов в канун Дня Победы всё равно будут. Напомним, сегодня в городе проживают 154 участника Великой Отечественной войны.7 и 8 мая специальные артистические бригады приедут к домам владимирцев-участников Великой Отечественной войны и выступят с персональными поздравлениями и песнями военных лет. Над проектом «Мы помним, мы гордимся!» будут работать 18 концертных бригад, сформированных городскими управлениями культуры, туризма и физкультуры, спорта и молодежной политики. А 9 мая мэрия передаст юбилейную эстафету проекта военнослужащим и подразделениям МЧС, которые также приедут с поздравлениями к домам, где проживают ветераны.В день празднования 9 мая подходы к Вечному огню на площади Победы и Огню памяти на Князь-Владимирском мемориале будут ограничены турникетами, чтобы не создавать скопления людей. Акция «Минута молчания» состоится 9 мая в 19:00 на федеральных телевизионных каналах, радиостанциях и в интернете. Сразу после «минуты молчания» по всем каналам начнется трансляция песни «День Победы».